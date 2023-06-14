الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مؤسس حركة تمرد: لابد من إعادة تقسيم الدوائر النيابية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حسن شاهين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد مؤسسي حركة تمرد، إن جلسات الحوار الوطني الأحد الماضي ناقشت عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري، لافتا إلى أنه يتبنى فكرة زيادة عددهم طبقًا إلى ارتباط عدد أعضاء التمثيل النيابي، بالتعداد السكاني للمواطنين.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" على هامش جلسات الحوار الوطني التي عقدت الأحد الماضي، أنه لا بد من إعادة تقسيم الدوائر النيابية، لأنه توسيعها لم يضمن التمثيل الكامل لكل الشعب المصري، مشيرا إلى أنه لابد من تضييق الدوائر بما يكفل حق التمثيل النيابي للجميع.

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