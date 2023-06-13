الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

معترضًة على بيان "الإيقاد".. السودان تتمسك بالوساطة الإفريقية لحل الأزمة

السودان
السودان

أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن الوفد المشارك في قمة منظمة الإيقاد، أمس في جيبوتي، أبدى عدم موافقته واعتراضه على عدد من الفقرات التي وردت في مسودة البيان الختامي للقمة.

وأوضحت الخارجية السوداني في بيان لها، أن الاعتراض على المسودة جاء نظراً لعدم مناقشتها والاتفاق عليها، وطالب الوفد سكرتارية الإيقاد  بحذفها.

وأضافت أن فقرات البيان دعت لتغيير رئيس لجنة الإيقاد الرئيس الجنوب سوداني سيلفاكير مير ديت، لكن السودان تمسك ببقائه على رأس اللجنة، كما طالب بحذف أي فقرات تخرج الوساطة من البيت الافريقي.

وعقدت منظمة الإيجاد أمس اجتماعا خاصًا حول تطورات الوضع في السودان بمشاركة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، وقد أكد على ضرورة وقف العنف وسرعة حل الأزمة في السودان، محذرا من تداعياتها على دول الجوار، فيما تستمر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكانت حكومة  السودان أخطرت في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصًا غير مرغوبًا فيه.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، بأشد العبارات اعتداء مليشيا الدعم السريع على منزل السفير الصومالي بالخرطوم، داعية المجتمع الدولي لإدانة إعتداءات المليشيا المتكررة وخرقها لكافة الأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية البعثات الدبلوماسية.

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