785 ألف جنيه.. شاب يعيد مبلغًا حُوّل له عن طريق الخطأ: "الحلال أفضل"

في واقعة ليست غريبة على أبناء مدينة الغردقة ضرب الشاب محمد نوح، البالغ من العمر 34 عامًا، ابن محافظة البحر الأحمر، وابن مدينة الغردقة، والذى يعمل موظفًا بمطار الغردقة الدولى مثالًا مشرفاً فى الأمانة وحسن التصرف، بعدما أعاد مبلغ 785 ألف جنيه لصاحبها بعد أن تم تحويلها لحسابه الشخصي فى البنك الأهلى بالخطأ.

حالة من الذهول انتابت الموظف الأمين بعدما تم تحويل مبلغ مالى كبير على حسابه الشخصي، ولم يفكر لحظة فى أن يختلس المبلغ لنفسه، خوفًا من الله تعالى أن يحصل على شىء ليس من حقه.

وقال الموظف الأمين، إنه فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من موظف البنك لم يتردد لحظة في إعادتها إلى صاحبها وسط حالة من الفرحة التي سيطرت عليه بعودة المال لصاحبه.

وتابع: “عندما ظهر المبلغ في حسابى فى بداية الأمر كنت خائفًا جدًا، وقررت أن أرد المبلغ وتسليمه لأنني لم أقبل بأن أدخل على أولادي أى مال لم أتعب بهِ ولم أعمل به وهو ما تربينا عليه منذ الصغر، وحرصت أن يرجع المال لأصحابه”.