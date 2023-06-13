جامعة برج العرب التكنولوجية.. برامج دراسية حديثة لخدمة الصناعة

أنشئت جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية طبقا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر، وأقيمت على مساحة 42000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية 456.3 مليون جنيه، موزعة كالآتي: (352.3 مليون جنيه للإنشاءات، 25 مليون جنيه للأثاث، 35 مليون جنيه للمعامل، 44 مليون جنيه للبنية المعلوماتية)، وتكون الدراسة في الجامعة لمدة سنتين يحصل الطالب بعدها على شهادة دبلوم مهني فوق المتوسط، وبالاستمرار في الدراسة لأربع سنوات يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس في مجال تكنولوجيا الصناعة والطاقة أو العلوم الصحية وتتيح الجامعة لطلابها استكمال الدراسات العليا في المجال المهني.

وتقدم جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية عدد من البرامج الدراسية المتميزة التي تواكب سوق العمل وتعمل على تطوير فكر الطلاب ومساعدتهم على إنشاء خريج قادر على مواكب العمل، كما تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

ومن برامج جامعة برج العرب التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تضم برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا السكك الحديد، وتكنولوجيا المعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية تضم برامج مساعد تمريض، مساعد صيدلي، مساعد أسنان.

ومن أهم أهداف الجامعة استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية، توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية.

ويشترط القبول في الجامعة أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، أو خريجي المعاهد المتوسطة، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح، ويقبل المتقدم بعد اجتياز اختبارات القبول التي تحددها الجامعة وهي من اختبار لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي، واختبار للمعلومات العامة في الرياضيات ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60٪ من الدرجة النهائية بهذا الاختبار.

وتأتي جامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية ضمن المرحلة الثانية للجامعات التكنولوجية التي تقوم وزارة التعليم العالي بإنشائها، و تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية)، كما أنشئت الجامعة نادي الابتكار والتكنولوجيا بالجامعة، لتشجيع الطلاب على المشاركة بأفكار علمية مُبتكرة في مجالات الطاقة والعلوم الصحية، والمساعدة في تطبيق وتنفيذ براءات الاختراع التي يسجلها طلاب الجامعة، حيث يشارك به عدد من الطلاب المشاركين في مسابقة الفني المُبتكر، كما تم إنشاء فريق الدعم الفني والتكنولوجي، الذي يهدف الى توظيف إمكانيات الطلاب في المجال الفني والتقني، لتشجيع الطلاب على المشاركة الفعلية والعملية للحفاظ على الجامعة وتطويرها.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، وتقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.