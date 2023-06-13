الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برامج تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالقليوبية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

اختتمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية الدورات التدريبية التي تم تنظيمها على مهنة التفصيل والحياكة، وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة، والوحدة المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن التي تحتاجها سوق العمل، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين في القرى الأكثر احتياجًا تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع، من خلال البرامج التدريبية التي تنفذ بمركز التدريب المهني بالخانكة والوحدة المتنقلة تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وأوضحت إيمان السيد، مديرة مديرية العمل بالقليوبية، في تقريرها للوزارة، متابعة تنفيذ الدورات التدريبية المقدمة للشباب من الجنسين وتحت إشراف محمد عليان، وكيل المديرية، والتي تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة تنفيذًا لأهداف الوزارة. وأشارت المديرة إلى إتمام دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالخانكة والوحدة المتنقلة بقرية طحوريا بشبين القناطر.

وأضافت المديرة أنه تم تخريج 33 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، بواقع 15 متدربة بمركز التدريب المهني بالخانكة، و18 متدربة بالوحدة المتنقلة بقرية طحوريا، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، وإدارة التدريب المهني بالمديرية. 

كما أشارت إلى بدء دورة تدريبية لبرنامج التفصيل والحياكة بالوحدة المتنقلة بقرية طحوريا، وأنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على تلك الدورات المجانية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة من حملة المؤهلات أو بدونها بإدارة بحوث العمالة والتدريب التابعة للمديرية، أو من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة.

مديرية العمل محافظة القليوبية الدورات التدريبية مركز التدريب المهني سوق العمل

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