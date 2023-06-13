أسوان: رفع درجة التأهب بجميع المديريات استعدادًا لعيد الأضحى

استعدادات متواصلة ومكثفة تقوم بها أجهزة محافظة أسوان لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من جهته، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على رفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد ، ولاسيما أنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومحاسبة المقصرين.

ووجّه المحافظ بقيام الوحدات المحليات وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة بإجمالي 1381 مسجدًا و146 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وكلّف اللواء أشرف عطية، بتنفيذ كل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع، وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصًا على صحة وحياة المواطنين، فضلاً عن التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز البلدية، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات والأسواق، مع تكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، وتوفير كل المستلزمات من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية بالأسعار المناسبة.

وأشار إلى أنه تم تكليف الأطباء البيطريين بكل إدارة لإجراء الكشف على أي أضحية للاطمئنان على سلامتها، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية لإعدام أي لحوم أو دواجن أو خلاف ذلك غير صالحة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ليتكامل ذلك مع تكثيف ندوات التوعية للتعريف بأهمية الذبح فى المجازر للحد من ظاهرة انتشار ذبح الأضاحي في الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبي في حدوث أضرار بيئية وصحية، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحي، ومنع ظاهرة انتشار شوادر بيع الخراف والماشية على الأرصفة لما تسببه من تعديات وإشغالات وانتشار للمخلفات والحشرات الضارة.

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، بأنه بناءًَ على تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فقد قامت المديرية برفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين بالمديرية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع استمرار غرفة عمليات المديرية والإدارات التابعة لها في عملها خلال الـ 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة لطرح كميات كبيرة من اللحوم السودانية لدى فروع الشركة بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد، واللحوم البرازيلية بسعر 160 جنيهًا للكيلو، مع طرح كميات كبيرة من الدواجن المحلية والمستوردة المجمدة، ولحوم الخراف المجمدة، كما ستقوم الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير الخراف الحية والتي سيتم الإعلان عن أسعارها في وقتٍ لاحق.

لفت إلى أن ذلك يتوازى مع توفير حصص الدقيق كاملة بمستودعات الجملة والتجزئة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة ، فيما تم التنسيق مع الوزارة لتعزيز أرصدة السلع التموينية وتنظيم ورودها حتى يتسنى للمواطن صرف المقررات التموينية بسهولة ، كما تم التنسيق مع شركة مطاحن مصر العليا للتأكد من توافر أرصدة إستراتيجية من القمح والدقيق لتلبية الإحتياجات والمطالب من دقيق المستودعات ودقيق المخابز البلدية ، مع تشديد الرقابة على جميع المخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحاب المخابز بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية ، وفى حالة وجود مخالفات يتم ضبط المخالفين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هم.

وأوضح خالد أبو القاسم بأنه يتم متابعة وصول حصص البوتاجاز والغاز الصب والمواد البترولية للمحافظة والإشراف على توزيعها ، والتأكد من توفر أرصدة من الغاز الصب بمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ( H.U ) ، وكذا مصنع البوتاجاز بالطود وذلك لتفادى حدوث أى نقص فى هذه السلع الضرورية والهامة ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لعمل حملات مشتركة بصفة دورية للمرور على الأسواق ومحلات الجزارة ، للتعامل مع أى مخالفات يتم ضبطها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين ، وهو الذى يتواكب مع إستمرار عمل لجان إستلام القمح بجميع المواقع بنطاق المحافظة.