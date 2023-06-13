ممثل الشعب الجمهورى: ارتفاع مستلزمات الإنتاج والسماد أهم تحديات الفلاح

قال النائب سيد سلطان ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن الظروف التي تمر بها الدولة تتطلب تكاتف كل القوى الحزبية خلف الإدارة السياسية، مشيرًا إلى أن حضور كل القوى السياسية في جلسات الحوار الوطني يعكس الصورة الحقيقية لمصر.

وأضاف سلطان خلال كلمته بالحوار الوطني حول ملف الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها الفلاح، من بينها ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم قدرة الفلاح على توفير السماد والمبيدات، هذا بجانب زيادة نسبة الفاقد الزراعي.

وأضاف أن هناك أيضًا انتشار ظاهرة الأمراض الحشرية ولا يوجد شبكة ري حديثة سواء بالرش أو بالتنقيط كذلك لا يوجد للإرشاد الزراعي يساعد الفلاح في زيادة نسبة المحصول.

وتابع أن من بين المشاكل التي تواجه الفلاح هو ضعف التكنولوجيا الزراعية وعدم تطبيق الدورة الزراعية وعدم تفعيل قانون التعقدات الزراعية.

وطالب بضرورة عودة دور الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي والتوعية بأهمية الري بالتنقيط مشددًا على أهمية تفعيل التأمين الصحي للفلاح.