الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإطلاق النار على شاب فى شبرا الخيمة

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، محاكمة متهم اشترك مع آخرين في قتل شخص لخلافات بينهم، لجلسة 8 يوليو المقبل؛ لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم ويدعى "ا. ا. ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين، بقتل المجنى عليه "عادل. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف سابق.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة مرافعة دفاع جلسة قتل

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

باستثمارات 15 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بالسخنة

جدول مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 لجميع الشرائح

رئيس وزراء العراق: العاصمة الإدارية دليل عملى على إمكانات الشركات المصرية

رئيس الوزراء: العلاقات المصرية العراقية تاريخية ممتدة الجذور

متغيبة عن المنزل.. غرق فتاة فى مياه ترعة السلام بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟