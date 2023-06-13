تأجيل محاكمة المتهم بإطلاق النار على شاب فى شبرا الخيمة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، محاكمة متهم اشترك مع آخرين في قتل شخص لخلافات بينهم، لجلسة 8 يوليو المقبل؛ لسماع مرافعة دفاع المتهم.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم ويدعى "ا. ا. ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين، بقتل المجنى عليه "عادل. م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر خلاف سابق.



وتابع أمر الإحالة أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه، حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.