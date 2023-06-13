عضو "تنسيقية شباب الأحزاب" يطالب بإعادة النظر فى أسعار سلع استراتيجية

أوصى محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتفعيل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، وإعادة النظر في أسعار بعض السلع الاستراتيجية لأنها لا تتلاءم مع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والاهتمام بالمبيدات الحشرية، وحل مشكلة الأسمدة وإعادة نظر في دعم الفلاح ليصل الدعم إليه دون وسطاء، والاهتمام بالمتغيرات المناخية والبحوث الزراعية وزيادة الأصناف المتأقلمة مع التغيرات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

كما أوصى السباعي بضرورة أن يكون هناك تكاتف بين كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بالثقافة الغذائية السليمة، وتشجيع التعاون العربي الزراعي، لافتًا إلى أن الفلاح هو عصب الزراعة فيجب على الدولة دعم الفلاحين والوقوف بجانبهم.