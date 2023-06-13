الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "تنسيقية شباب الأحزاب" يطالب بإعادة النظر فى أسعار سلع استراتيجية

محمد السباعي
محمد السباعي

أوصى محمد السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتفعيل قانون التعاونيات وقانون الزراعة، وإعادة النظر في أسعار بعض السلع الاستراتيجية لأنها لا تتلاءم مع تكاليف مستلزمات الإنتاج، والاهتمام بالمبيدات الحشرية، وحل مشكلة الأسمدة وإعادة نظر في دعم الفلاح ليصل الدعم إليه دون وسطاء، والاهتمام بالمتغيرات المناخية والبحوث الزراعية وزيادة الأصناف المتأقلمة مع التغيرات.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي المندرجة تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

كما أوصى السباعي بضرورة أن يكون هناك تكاتف بين كل الجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتوعية المواطنين بالثقافة الغذائية السليمة، وتشجيع التعاون العربي الزراعي، لافتًا إلى أن الفلاح هو عصب الزراعة فيجب على الدولة دعم الفلاحين والوقوف بجانبهم.

البحوث الزراعية الثقافة الغذائية السلع الاستراتيجية المتغيرات المناخية المبيدات الحشرية المحور الاقتصادي تنسيقية شباب الأحزاب تغيرات المناخية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

مياه الفيوم: بيع وتركيب 84 ألف قطعة موفرة لمياه الشرب

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

مياه المنوفية تنظم زيارات ميدانية لتوصيل مياه للأسر الأولى بالرعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟