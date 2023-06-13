محافظ أسوان: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، لحين انتهاء موجه الطقس السيئ، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة؛ للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية، وكل الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أي آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار، والتأكد من سلامة وتطهير مخرات السيول بنطاق المحافظة، ومراجعة جاهزية المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وكلّف اللواء أشرف عطية، إدارة المرور، باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بالإضافة إلى توزيع معدات شفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات من المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والمرور، والطرق، والغاز وغيرها، موجهًا مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كل المستشفيات والوحدات الصحية، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة، وتجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، مع اتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة والصحة العامة من أي أضرار، لافتًا إلى أنه يتم تلقي أي شكاوى أو بلاغات على الخط الساخن ١١٤، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و01278655167، و01091565955 ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.