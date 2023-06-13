بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية بداية يونيو الجاري على أن ينتهي مع نهاية نفس الشهر، وأتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم أولى ابتدائي الكترونيًا من خلال بوابة مركز المعلومات لتكون خطوة أولى لاختيار الطلاب في المدارس ويأتي بعدها التقديم الورقي في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 .

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 من خلال بوابة مركز المعلومات، ويستطيع أولياء الأمور تقديم أولى ابتدائي باتباع الخطوات التالية :

زيارة بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي مباشرة https://emis.gov.eg/ ، قم بكتابة الرقم القومى لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وإذا لم تكن تملك حسابًا قم بالضغط على انشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة، وإدخال البيانات، قم بتسجيل الرقم السري ، ثم عاود الدخول عبر الموقع وسجل كلمة المرور والباسورد، ثم أكمل الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الصف الأول الابتدائي، ثم تابع نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الرابط.

وبعد القبول وتحديد المدرسة التي يلتحق بها الطالب يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة .

الاوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لـ تقديم أولى ابتدائي حسب الشروط التي حددتها من قبل وهي ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، شهادة ميلاد حديثة للطالب، وضرورة تقديم صورتين منها تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة، ضرورة تقديم 8 صور للطالب مقاس 4*6 وتكون حديثة، تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب، يجب حضور الأب والطفل لـ تقديم الصف الاول الابتدائي الأوراق الخاصة وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم، تقديم البطاقة الصحية للطفل وتكون مرفقة بملف التقديم، الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، وتقديم صورة منها.