الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

بدأ تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية بداية يونيو الجاري على أن ينتهي مع نهاية نفس الشهر، وأتاحت وزارة التربية والتعليم تقديم أولى ابتدائي الكترونيًا من خلال بوابة مركز المعلومات لتكون خطوة أولى لاختيار الطلاب في المدارس ويأتي بعدها التقديم الورقي في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 .

رابط تقديم الصف الاول الابتدائي للمدارس الحكومية 

وفرت وزارة التربية والتعليم  رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 من خلال بوابة مركز المعلومات، ويستطيع أولياء الأمور تقديم أولى ابتدائي باتباع الخطوات التالية : 

زيارة بوابة مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي مباشرة https://emis.gov.eg/ ، قم بكتابة الرقم القومى لولى الأمر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع، وإذا لم تكن تملك حسابًا  قم بالضغط على انشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع مركز معلومات الوزارة، وإدخال البيانات، قم بتسجيل الرقم السري ، ثم عاود الدخول عبر الموقع وسجل كلمة المرور والباسورد، ثم أكمل الاوراق المطلوبة لتقديم الصف الصف الأول الابتدائي، ثم تابع نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الرابط. 

وبعد القبول وتحديد المدرسة التي يلتحق بها الطالب يتوجه ولى الأمر للمدرسة لتقديم الأوراق المطلوبة .

الاوراق المطلوبة لتقديم أولى ابتدائي 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لـ تقديم أولى ابتدائي حسب الشروط التي حددتها من قبل وهي  ألا يقل عمره عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات، شهادة ميلاد حديثة للطالب، وضرورة تقديم صورتين منها تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم تكون سارية، وفي حالة وفاة الأب، تقدم صورة من شهادة الوفاة، ضرورة تقديم 8 صور للطالب مقاس 4*6 وتكون حديثة، تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه، أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب، يجب حضور الأب والطفل لـ تقديم الصف الاول الابتدائي الأوراق الخاصة وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وأما في حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم،  تقديم البطاقة الصحية للطفل وتكون مرفقة بملف التقديم،  الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي، وتكون حسب سنة ميلاد الطفل، وتقديم صورة منها.

txt

هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

تقديم الصف الأول الابتدائي تقديم أولى ابتدائي بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

القنصل الروسى بالغردقة: دفن الشاب "ضحية القرش" فى روسيا

سقوط شاب في بريمة شركة الزيوت والصابون بالغربية

توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

ضبط أختام لحوم مزورة إوزالة تعديات.. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

حقيقة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين ويقتحم موقع مستوطنة "جنيم" المخلاة

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟