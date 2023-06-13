الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بخريطة واضحة لكل محافظة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب النائب حسام العمدة، ممثل حزب مستقبل وطن، بأهمية وضع خريطة واضحة لكل محافظة تستهدف النهوض بالقطاع الزراعي، والاعتماد على كل ميزة للمحافظة وعدم الاستسلام للعشوائية.

جاء ذلك خلال لجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون، اليوم الثلاثاء.

وأكد "العمدة" أهمية  وضع خريطة واضحة للأراضي والتركيب المحصولي لها، أملا في تقليل الفجوة في زراعات معينة نستوردها من الخارج وتمثل عبئا على الاقتصاد الوطني.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، النظر إلى معاناة المزارعين والتي تقلل من الإنتاجية الزراعية، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك استثمار في الأراضي الزراعية غير المستغلة معقبا: "محافظتي بني سويف توجد بها آلاف الأفدنة غير المستغلة لعدم وضع خطة واضحة تضمن ذلك".

وطالب بضرورة الاستفادة من المصريين بالخارج بشأن التيسير عليهم في الاستثمار بالمشروعات الزراعية والداجنية، مختتمًا "التوسع في طرح الفرص الاستثمارية الزراعية على المصريين في الخارج أمر ضروري".

الاقتصاد الوطني الأمن الغذائي الزراعة والأمن الغذائي المشروعات الزراعية المصريين في الخارج المحور الاقتصادي

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