محافظ الجيزة يتفقد نسب العمل بمشروع تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على متابعة نسب التنفيذ بالمبنى الرئيسي الجديد الجاري إنشاؤه بمستشفى بولاق الدكرور العام.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبنى مُقام على مساحة 3.630م2 ومكون من دور أرضي و٦ أدوار متكررة وذلك في إطار مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بالمستشفى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيضم غرف عناية مركزة للأطفال وعناية أطفال مبتسرين وعناية مركزة وعناية متوسطة، وقسما للغسيل الكلوى وقسم التوليد وإقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225 سريرًا.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خطة التطوير لمبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400م2 والذي يضم 18عيادة تغطي جميع التخصصات، حيث شدد على ضرورة استكمال خطة التطوير الشاملة بمبنى المستشفى الحالي مع مراعاة انتظام تقديم الخدمات الصحية بالعيادات الخارجية.

وشملت جولة المحافظ داخل مستشفى بولاق الدكرور العام متابعة انتظام العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والقسطرة الذي تم تطويرها كاملًا.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل إحدى الحالات لمستشفى صدر العمرانية فورًا لتلقي العلاج اللازم لها، كما وجّه المحافظ برفع كفاءة الطريق المؤدي إلى المستشفى بمنطقة أبو قتادة ومدينة المبعوثين وذلك لتسهيل الوصول للمستشفى.

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