أستاذ بكلية الزراعة يطالب بتطوير التعاونيات فى القطاع الزراعى

ثمّن الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، المناقشات الجادة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية قطاع الزراعة في مصر.

وقال، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون- إنه يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، وإسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة.

وشدد على أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع في مجال الزراعة، وبالتالي يجب التحديث من ناحية المدخلات، سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوى، خاصة التقاوي المحسنة، مع زيادة الكفاءة الإنتاجية لوحدة الأرض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.

وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعي، ومواكبة آليات السوق، وتحقيق السعر العادل في المحاصيل بما يسهم في سعادة وتشجيع الفلاحين، مطالبًا بضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية في ظل النهضة الصناعية الغذائية.

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشددًا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات للمشاركة في السوق، وليس للحشد فقط، ولكن لا بد من مشاركتها ودخولها في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير.