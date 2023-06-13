علاء قريطم: رؤية الرئيس السيسى للغاز والبترول أنقذت مصر

أكد النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود في هذه المرحلة.

ووجه قريطم، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة عدد من اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رؤيته الصائبة وتحركاته، خاصة في شرق المتوسط التي أدت إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز.



وتابع قريطم قائلا: "الرئيس السيسي المنقذ للشعب المصري الذي حافظ على ثروات مصر، مشيرا إلى أن مشروعات البترول والاكتشافات الجديدة تعود على المواطن وتوفر فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل القومي".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تمتلك الثروات التي يجب حسن استغلالها في ظل توجيهات الرئيس، مشيرا إلى أن المواطن لن يشعر بسرعة بآثار تلك الاكتشافات لكن مع الوقت سيشعر بها كما أنها مشروعات من أجل مستقبل أبنائنا.

وأفاد قريطم بأن هذه التحركات مهمة في ظل تضخم عالمي كبير وظروف عالمية غير مسبوقة.