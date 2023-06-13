طلاب اتحاد مدرسة زهراء حلوان "صوت" طلاب الثانوية العامة بالإدارة التعليمية

مجموعة من الطلاب تراوحت أعمارهم بين الصفوف الإعدادية والثانوية ظهروا في مشهد مختلف أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، حاملين في أيديهم ورق استطلاع رأي.

وينتموا هؤلاء الطلاب لفريق اتحاد الطلاب بمجموعة مدارس زهراء حلوان، حيث قرروا مساعدة طلاب الصف الثالث الثانوي في التخلص من كافة الأزمات التي يتعرضون لها اثناء تادية امتحاناتهم كافة، وقال الطالب بالصف الثاني الثانوي عبدالرحمن أحمد مسلم مقرر الثقافي والديني باتحاد الطلاب بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدرسة، ويعملون على توفير احتياجات المدرسة بكافة المجالات.

وتابع: "أنا مشترك في غرف عمليات الثانوية العامة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بدائرة المعصرة وهدفي خدمة الطالب في امتحانات الثانوية العامة وبيتابع الامتحانات يوميا وبسأل الطلبة انا وفريقي عن اي مشكله بتواجهم وبنوصل صوتهم لمدير الادارة التعليمية لمحاولة حلها".

وأضاف، أنه يتابع أحوال اللجنة أو مشكلة في المراقبة وعن تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجنة وأزمات التهوية، والتعرف على ما يتعرضون له من مضايقات داخل اللجنة، حيث يحاولون التعرف على مدى رضاء الطلاب عن اللجنة والامتحان وطرق التعامل معهم.

فيما قال الطالب يوسف أحمد، اتحاد طلاب مدرسة زهراء حلوان الإعدادية بنين، إن الطلاب استقبلوهم بشكل مميز بالتزامن مع تخوفهم، حيث رحبوا الطلاب بهم وكانوا حارصين على المشاركة معهم.

وأكد أن أكثر مشكلة قابلتهم هي التهوية داخل اللجان حيث حاول الفرق متابعة تلك الازمة للتخلص منها وتوصيل صوتهم للجان للإدارة التعليمية لحلها، وأكد أن هناك العديد من الطلاب الذين استحابوا معهم.

وأوضح أنهم أرسلوا تقارير بأزمات الطلاب في أول يوم امتحانات ثانوية عامة للعام ٢٠٢٣ لمسئولي المدرسة، حيث تقدمها للإدارة التعليمية في محاولة لحل تلك الازمات بكافة الطرق.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 أمس الاثنين

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.