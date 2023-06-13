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مصر

"الإحصاء": 9.9 مليون مركبة مرخصة حتى نهاية 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، نشــرة حصـر ‏المركـبات المرخـصة في 31/12/2022 وكانت أهم مؤشراتها ما يلي:‏
- بلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات  الجمهورية 9,9 مليون مركبة في 31/12/2022 مقابل 10.9 مليون مركبة  في 31/12/2021، بنسبة انخفاض قدرها 8,9٪.
- جـاءت  محـافـظة  القـاهـرة في المرتبـة الأولــــى حيث بلغت عــدد المركبات  بها 2,6 مليون مركبة بنســبة 25,8٪ ومحافــظة الجيزة في المرتبــة الثانية بعدد 1,3 مليـون مركبة بنسبة 13,5٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 722,3 ألف مركبة بنسبة 7,3٪ وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة    حيــث بلغت عــــدد المركبات بها 38,7 ألف مركبـة بنسبة 0,4 ٪ من إجمـــالي المركبـــــات في 31/12/2022.
- بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5,5 مليون سيارة بنسبة 54,9 ٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وكان العدد الأكــبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيــــث بلغت 5,1 ملــــيون سيارة بنسبة 93,8 ٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 328,0 ألف سيارة بنسبة 6,0٪ وأقلهـــــا ســيارات مؤقـــــــت بعدد 41 سيارة .
- بلغ إجمـالي عدد الأتوبيســات المرخصة 173,9 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في 31/12/2022 وجاء الأتوبيس الخــاص في المرتبة الأولى بعدد 79,8 ألف أتوبيس بنسبة 45,9٪ من اجمــالى عــدد الاتوبيسات والاتوبيس العــام في المرتبة الأخيــــرة بعــدد 13,8 ألف أتوبيس بنسبة 7,9٪ من إجمالي الأتوبيسات.
- بلـغ إجمالي عـدد سيارات النقـل والمقطــــورات المرخصـة 1,3 مليـون سيارة بنسبة 13,1٪ مـن إجمــالي المـركبات فــي 31/12/2022 حيث بـلغ إجمالي عدد سيارات النقـل المرخصة 1,2 مليون سيـارة بنســبة 92,7٪ من اجمالي عدد السيارات النقـل والمقطــــورات، وبلـغ إجمالي عدد المقطورات المرخصـة 95,0 ألف مقطـورة بنسبة 7,3 ٪ مـن إجمالي سيارات النقل والمقطورات فــي 31/12/2022.

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