الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بحوزتهم 600 جرام هيروين بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٠٠ جرام بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وأقرّ المتهمين بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد لقسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهم وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استهداف الأمنية التحريات التحقيقات الكسب الغير مشروع المخدرة النيابة التحقيق

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