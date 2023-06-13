5 انتصارات فى 10 مباريات.. تفوق تاريخى لـ مصر على غينيا قبل مواجهة الغد

تحمل مباراة الغد بين منتخبى مصر وغينيا في تصفيات الأمم الإفريقية، الرقم 11 في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

وشهدت المواجهات العشر السابقة تفوقًا لمنتخب مصر الذي حقق الفوز خمس مرات مقابل انتصارين للمنتخب الغيني. وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل وسجل الفراعنة 23 هدفًا مقابل 19هدفًا لغينيا.

المواجهة الأولى كانت يوم 7 فبراير 1970 في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها السودان، وانتهت بفوز منتخب مصر 4-1 وسجل على أبوجريشة "هدفين" وحسن الشاذلي من ركلة جزاء وطه بصري سجل و سوما لمنتخب غينيا من ركلة جزاء.

المواجهة الثانية كانت يوم 8 يناير 1973 في دورة الألعاب الإفريقية وفاز منتخب غينيا 4-1 وسجل على خليل هدف منتخب مصر.

يوم 28 فبراير عام 1976 كانت المواجهة الثالثة في دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية بالمغرب وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 وسجل طه بصري للفراعنة وبينجالي سيلا لغينيا من ركلة جزاء.. وفي نفس البطولة التقى المنتخبان مرة أخرى يوم 11 مارس في الدورة الرباعية لتحديد البطل وفاز منتخب غينيا 4-2 وسجل مصطفى عبده ومحمد السياجي هدفي مصر ومامادو نجوليا "هدفين " وموركيري سيلا وغانم سلطان في مرماه للمنتخب الغيني.

المواجهة الخامسة كانت ودية يوم 12 أغسطس عام 2009 وانتهت بالتعادل 3-3 سجل حسني عبدربه "هدفين" وأحمد عيد عبدالملك لمنتخب مصر وسليماني يولا "هدفين" وكابا دياوارا لغينيا .

المواجهتان السادسة والسابعة كانتا في تصفيات كأس العالم 2014 وفاز الفراعنة 3-2 يوم 10 يونيو 2012 في كوناكري وسجل محمد أبوتريكة "هدفين" ومحمد صلاح، بينما سجل للمنتخب الغيني عبدول كمارا والحسن بانجورا..وفي 10 سبتمبر 2013 فاز الفراعنة 4-2 في الجونة وسجل الرباعية كل من حسام غالي ومحمد أبوتريكة من ركلة جزاء ومحمد صلاح وعمرو زكي، وسجل لغينيا أدم العبد، مدافع مصر، في مرماه وسعيدو سوماه.

المواجهة الثامنة كانت ودية يوم 30 أغسطس 2016 وتعادل المنتخبان بهدف لكل منهما وسجل محمود تريزيجيه هدف مصر.

وتكررت المواجهة الودية يوم 16 يونيو 2019 وفاز منتخب مصر 3-1 وسجل الأهداف مروان محسن وأحمد على وعمر جابر وسجل سوري كابا هدف منتخب غينيا.

المواجهة العاشرة والأخيرة كانت يوم 5 يونيو 2022 باستاد القاهرة في تصفيات الأمم الإفريقية وفاز منتخب مصر بهدف سجله مصطفى محمد في الدقيقة 87.