الهجرة: توسعة مبادرات التدريب لرفع قدرات الشباب

رحبت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها الجندي، بالتعاون مع "سيمنس" لتوسعة مبادرات التدريب من أجل رفع القدرات البشرية للشباب وتأهيلهم للتنافس فى أسواق العمل الدولية.

كما رحبت بدعوتهم للنسخة المقبلة من مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في إفريقيا"، والذي يهدف لدعم التعاون بين دول القارة والاستفادة بنقل الخبرات بينها والإسهام في تنمية الدول الشقيقة في إفريقيا، مؤكدة أن الشباب المصري يترك بصمة جيدة في أسواق العمل الخارجية، بما لديه من انضباط ودأب وإتقان.

في حين أكدت المدير العام المنتدب من شركة سيمنس للطاقة سعادتها بهذه الزيارة التي تعد الأولى بالمركز، والتي تعطي دفعة لعمله الذي يعد منشأة على أعلى درجات التقنية والمهنية للشباب المتخصصين في مجال الطاقة، حيث استعرضت مدير عام مركز سيمنس للتدريب في مجال الطاقة في مصر جهود الأكاديمية المصرية الألمانية في تدريب وتأهيل الشباب وأسباب نجاح المركز الذي يمكن إعادته إلى أن الشباب يتدربون على أيدي أساتذة مصريين وأجانب ويمارسون ما يتدربونه على الماكينات التي سيخرجون للعمل عليها من خلال مركز الإصلاح الخاص بالشركة، والذي يوفر الماكينات ويعطي الفرصة العملية للشباب للتدريب عليها بمتابعة، دون مخاوف، مشيرة إلى أنه تم تدريب أكثر من 4400 مهندس وتقني وطالب من مصر منذ افتتاح الأكاديمية في أكتوبر 2020.

وأكدت أنهم على اتصال مستمر أيضًا بوزارتي الكهرباء والطاقة والبترول، حيث يتم دعم احتياجاتهما في المجال التدريبي في مصر، كما أن المركز معروف عالميًا إلى الحد الذي تسعى إليه الدول لاكتساب مهارات التدريب لشبابها، خصوصًا أن المرشحين للعمل في منشآت خاصة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية التعاون لنقل الخبرات وتوطين المعرفة، بجانب توفير التدريب العملي لتحقيق الاستفادة القصوى للشباب، موضحة أن كل التفاصيل المتعلقة بالتدريبات متاحة عبر موقع الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني:

https://www.egtacademy.com/

وأنهم سعداء بالتعاون مع وزارة الهجرة وعلى استعداد بتعظيم ذلك التعاون في الفترة المقبلة.



وتضمنت الفعاليات عرضًا لأبرز نتائج التعاون بين الجانبين المصري والألماني، وما تم تقديمه من تدريبات للشباب، لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، كما تفقدت وزيرة الهجرة الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، وسلمت الشهادات للخريجين من التدريب، وأعربت في ختام الفعاليات عن شكرها لشباب المتدربين وتقديمهم "بورتريه" من تنفيذهم هدية لمعاليها، امتنانًا لما تقوم به من جهد كبير لإتاحة فرص التدريب والتأهيل للشباب.