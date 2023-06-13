صنع في 7 أيام.. تفاصيل تصميم فستان زفاف أحلام الشيخة مهرة

استطاع المصمم الفلبيني إزرا سانتوس أن يصنع فستان أحلام الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وحاكم دبي في سبعة أيام فقط وكان ذلك تحديًا.

يقول سانتوس الذي كان مسئول عن إطلالات الكثيرين أمثال ليدي جاجا وبريتني سبيرز ونيكول شيرزينجر وبريانكا شوبرا إن الشيخة مهرة وفريقها اقتربوا منه قبل أيام فقط من حفل الزفاف.

قال سانتوس لصحيفة The National : "لقد أرا فستانًا بطابع إغريقي، شيئًا بسيطًا للغاية ولكنه ملكي ولكنه أيضًا كان بمثابة إشارة إلى ثقافتها"، وأضاف أن الشيخة مهرة كانت متواضعة للغاية ومتوائمة لدرجة أنها جعلت العملية برمتها أسهل.

خلف الكواليس يقول سانتوس "كان علينا وقف كل شيء والتركيز على هذا الفستان.. كان لدينا تسعة أيام ولكننا أمضينا يومين في رسم الفستان والتركيب الأولي وكان لدينا في الواقع سبعة أيام فقط لإنشاء الفستان".

يقول سانتوس إنه وفريقه الذي يزيد عمره عن 50 عامًا بما في ذلك التطريز والخياطين والخرز عملوا وقتًا إضافيًا لتحويل رؤية الشيخة إلى حقيقة واقعة.

نشرت الشيخة مهرة مؤخراً صوراً من حفل زفافها المذهل على إنستجرام، لتعطي متابعيها لمحة عن الفستان المصمم من قبل سانتوس.

تكمّل الفستان الأبيض المذهل بتطريز هندسي بآلاف من بلورات سواروفسكي بعباءة بطول ثلاثة أمتار تعلوها حجاب متدفق، يمكن رؤية الشيخة مهرة بشعرها الفضفاض، حيث أكملت فستانها المرصع بالمجوهرات الماسية والساعة الماسية من شوبارد.

وضح سانتوس: "لقد أرادت حجابًا بسيطًا ولم ترغب في ارتداء أي غطاء للرأس"، يقول: "الفرحة الحقيقية بالنسبة لي هي أن أرى العروس سعيدة بما صنعناه لهم.. الشيخة مهرة كانت سعيدة للغاية بفستان زفافها وهذا بالنسبة لي يستحق كل هذا العناء"، وبالفعل لفت فستانها الكثير من محبي الموضة في الوطن العربي.