الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. النائب طلعت عبد القوي يطالب بتأمين صحي ومعاش للفلاح

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك زيادة كبيرة في عدد السكان مقارنة بالأراضي والأفدنة الزراعية، حيث أن الفدان يقابله 11 مواطا.

وأضاف عبدالقوي، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، أن الدولة المصرية تستورد 70%‎ من العدس و45% من القمح، معقبًا: "شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة الروسية الأوكرانية ، واضطرت الدولة على الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ".

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم اساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتحولت مؤخرا لأحد الجرائم المخلة للشرف، مع الحفاظ التزام الدولة بتنمية الرقعة الزراعية، مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة غير مسبوقة في العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن في ريف مصر.

وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني بهدف حماية الفلاح، كونه التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح، مضيفا: "مصر دولة زراعية صناعية ولكنها في الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح ويؤمن عليه صحيا".

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

الأزمة الروسية الأوكرانية الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الحوار الوطنى الدكتور طلعت عبد القوى الدولة المصرية

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