حقيقة ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه تواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات "بورسعيد- الإسماعيلية- الأقصر- جنوب سيناء" بجودة عالية.

وأشارت إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات، هى "بورسعيد- الأقصر- الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس"، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة لتشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة محافظات الجمهورية، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.