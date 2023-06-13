الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تحذر من تنفيذ خطط لبناء آلاف المستوطنات في الأراضي المحتلة

أبو الغيط
أبو الغيط

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ مخططات لبناء آلاف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطط تقوض حل الدولتين عبر قضم الأراضي التي يتعين أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية في المستقبل.

وطالب “أبو الغيط” في بيان له اليوم، الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف صارم ضد الخطط الإسرائيلية المُزمعة دفاعاً عن حل الدولتين الذي تروج له واشنطن، مؤكداً أن الاستيطان ينسف السلام وأنه لا يمكن الحديث عن تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو عن سلام إقليمي في المنطقة، بينما الأراضي الفلسطينية يتم قضمها كل يوم.

ونوه أبو الغيط إلى أن حكومة نتنياهو ترفض أن تكون شريكاً في عملية سياسية سلمية تفضي إلى التسوية الشاملة، وأن همها الأول والأخير هو إرضاء الأجنحة الأشد تطرفاً على الساحة السياسية الداخلية، واسترضاء جماعات الاستيطان والتيارات القومية الدينية.

جامعة الدول العربية الدول العربية أحمد أبو الغيط الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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