الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فخري الفقي يقترح إعادة النظر في المنظومة الضريبية واستراتيجية إدارة الدين العام

فخري الفقي
فخري الفقي

اقترح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة النظر في المنظومة الضريبية كاملة، موضحًا أن تخفيف الأعباء الضريبية يسهم في زيادة الحصيلة، وتدعيم مناخ الاستثمار بمنظومة جديدة موحدة بمفهومها الواسع.

واقترح "الفقي" خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بإعادة النظر في صياغة استراتيجية إدارة الدين العام، مما يجعل الدين العام أكثر استدامة، منوهًا بأن هناك وحدة لإدارة ووضع استراتيجية لإدارة الدين العام موجودة منذ ٢٠١٨ لـ ٢٠٢٢ وحان الوقت لإعادة صياغتها.

وطالب بإعادة النظر في منظمومة الخبز والسلع التموينية، حيث خصص لها ٢٧ مليارًا في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لافتًا إلى أن الأزمة العالمية ألقت بتداعياتها السلبية على مصر.

الأعباء الضريبية الاستثمارات العامة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحوار الوطنى السلع التموينية النائب فخري الفقي الموازنة بمجلس النواب

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