الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد وحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة في قوص

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم جولة تفقدية بوحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص، ضمن مشروعات  المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية وتمكينهم اقتصاديا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،  والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

وتفقد محافظ قنا وحدة التضامن الاجتماعي بالحمر والجعافرة والتي تقع على مساحة ٣٧٧ متر مربع  وتم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠ ٪، وتضم الطابق الأرضي ٣ فصول حضانة و ٣ مكاتب تأهيل وغرفة عزل ومكاتب إدارية، بينما يحتوي الطابق الأول علوي علي ٢ ورشة تدريب مهني ووحدة تدخل مبكر و وحدة مشورة اقتصادية، 

أكد محافظ قنا على اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة  لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

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