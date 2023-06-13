تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

نظم الاعتصام الأسبوعي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة الفلسطينية إسنادًا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخُصص الاعتصام لدعم الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسيران المريضان بالسرطان وليد دقة وعاصف الرفاعي.

ورفع المشاركون صور العشرات من الأسرى، ورددوا هتافات تنادي بحريتهم.

وأغلق الأسرى في سجون الاحتلال اليوم، الأقسام بشكل جزئي، احتجاجاً على رفض إدارة "عيادة سجن الرملة"، الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، وخاصّة حرمان الأسير دقة من التواصل مع عائلته لحجج واهية، واستمرارها في التنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام