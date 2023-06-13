محمد زين الدين: شركات البترول دورها المجتمعي غائب

وجه محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، التحية لوزارة البترول والثروة المعدنية على جهودها في الاكتشافات البترولية، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة 5 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز.

وأشار إلى ملف هام خاص بشركات البترول وهو غياب الدور المجتمعي في المناطق المحيطة بها، قائلا: تقدمت بالعديد من الأدوات الرقابية في هذا الشأن ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي استجابة أو تحرك ملحوظ.

واستشهد بمنطقة إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة التي يوجد بها العديد من شركات البترول، إلا أنها لا تقوم بدورها المجتمعي من خلال خدمة المجتمع سواء في رفع كفاءة أو بناء المدارس والمستشفيات وغيرها لصالح أبناء الوطن.

وقال النائب: هناك وعود كثيرة لتبني تطوير هذه المركز من خدمة صحية وبيئة، مطالبا أيضا بقيام هذه الشركات بدورها في توفير فرص عمل للشباب، حتى لا يكون هناك حالة من الاحتقان من أبناء هذه المناطق ضد هذه الشركات.

وأثار محمد زين الدين، أزمة ارتفاع أسعار مصروفات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، قائلا: وبالرغم من وجود شركات توصيل غاز للمنازل تنافس في السوق، إلا أن أسعار التوصيل كبيرة وفوق طاقة بعض المواطنين.

وأكد أن بعض الشركات بتحمل المواطنين تكاليف التوصيل من الشوارع الرئيسية، وهذه تكون تكاليفها عالية، قائلا: "علشان كده الناس لسه بتستخدم الأنبوبة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية".

وطالب محمد زين الدين، شركات الغاز يتقديم أسعار تنافسية لجذب المواطنين بصورة أكبر لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.