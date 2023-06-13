محافظ المنوفية يشهد قافلة الهلال الأحمر الطبية لعمال منظومة النظافة

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال القافلة الطبية لعمال منظومة النظافة تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر.

وتفقد المحافظ القافلة الطبية بمختلف تخصصاتها لتقديم كافة الخدمات المتميزة لعمال المنظومة، وأوضح رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة أن القافلة تتضمن توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في تخصصات (الباطنة والعظام والرمد وجلدية).

تأتي تلك القافلة حرصاً واهتماما من محافظ المنوفية بكافة العاملين بقطاع منظومة النظافة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي بشتى أرجاء المحافظة.

وخلال تفقده للقافلة قدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع عمال منظومة النظافة معرباً عن تقديره لتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص في كافة الأوقات والمناسبات، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم، كما سلم المحافظ شنط الحماية الشخصية ولحوم ومواد غذائية وبطاطين لعمال المنظومة حرصا على صحتهم وسلامتهم وتشجيعهم على العمل وتقديراً لدورهم البارز في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي والذى يعد ملموساً على أرض الواقع بكافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة، هذا وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع عمال النظافة تزامناً بالاحتفال بالعيد القومي.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر في خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد في العمل الخيري وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.