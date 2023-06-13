الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه وكيل الصحة بتقديم الرعاية لمصابي حريق شقة سكنية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمتابعة مصابي الحريق الذي نشب اليوم بوحدة سكنية بالكيلو 7 بمنطقة حى الشروق بمدينة مرسى مطروح ونتج عنه  حالة وفاة وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة بحروق، مؤكدا تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وقام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور عبدالله قاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام صباح اليوم بزيارة مصابي الحريق، الذين تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لمتابعة الرعاية الطبية العاجلة والاطمئنان على حالتهم الصحية مع تقديم كافة الدعم الطبي والنفسى اللازم للمصابين والأهل. 

واطمئن وكيل الصحة على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، موجها لمدير المستشفى والطاقم الطبي بقسم الحروق بمستشفى مطروح العام بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية حتى مثولهم التام للشفاء، ومتابعة وتيسير إنهاء إجراءات خروج حالة الوفاة الناتجة عن الحريق.

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