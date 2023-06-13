المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه وشقيقيه بقتل شخص والشروع فى قتل نجل عمه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18685 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2979 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عرفه. م"، 45 سنة، سبق الحكم عليه، "نبيل. م"، 37 سنة، المتهم الحالى بالقضية، عامل، "رمضان. م"، 42 سنة، قتلوا المجنى عليه مصطفى جودة عراقى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض -سكين- بأن تربصوا به بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثانى مشادة بينه المجنى عليه وأثنائها ظهر الأول و باغته بطعنه بالسلاح الأبيض قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته.