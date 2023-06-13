الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

الاجتماع
الاجتماع

تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم،  امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وأكد الوزير أن حالات الغش الإلكتروني التي تم ضبطها مسئولية اللجنة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالها، وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه الوزير بإبلاغ غرفة العمليات المركزية في حالة حدوث أي تجاوز في المحيط الخارجي للجنة، للتعامل الفوري معها.

وشدد الوزير على توجيه رؤساء اللجان بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن أى إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع مديري المديريات ورؤساء اللجان، الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

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وزير التعليم: إحالة حالات الغش بالثانوية العامة للنيابة العامة

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