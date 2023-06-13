هشام الحصرى: الزراعة أساس توفير الأمن الغذائى لكل مواطنى الدولة

ثمّن النائب هشام الحصري، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إطلاق الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كل التيارات والقوى السياسية لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الاقتصادي المخصصة لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأكد أن الحوار تم إجراؤه لسماع وجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة، معقبا أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا.

ونوه بأنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنًا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعم القطاع الزراعي.

وأردف أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت الزراعة في الصادرات بنسبة ١٨ في المائة، منوها أن دعم القيادة للزراعة أسهم في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عددا وافرا من فرص العمل.

وأكمل أن هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية وأيضا نقص العمالة والأدوات الحديثة.

واختتم: لا بد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالبا بالتعاون بين الوزارات فيما يخص أي منتج زراعي يخص الأمن الزراعي القومي.