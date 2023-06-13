الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجبالي: الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي

أكد الدكتور عبد الفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء بالحوار الوطني يؤمن بشكل جازم بأن الزراعة والصناعة هما أعمدة التنمية الشاملة للمجتمع المصري، وعليه قرر تخصيص لجنة للزراعة انطلاقا من أهميتها في ملف التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون.

وأضاف: يجب مناقشة ما تحقق من الدستور في مادته ٢٩ فيما يتعلق بأهمية الزراعة والاهتمام بالفلاح والتسعير، وكيفية تعامل الدولة مع مشكلات الزراعة المصرية الحالية.

ونوه: نرغب في استطلاع مقترحات لحل مشكلات المحاصيل ودور التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة، ومشكلات الفلاح ومدى دعم الدولة له في تسعير المحاصيل والائتمان والديون ودور البنك الزراعي بعد تحوله إلى بنك تجاري.

وشدد: لن نهمل أي فكرة تطرح في الحوار، ونحن نستمع إلى كل الآراء ونخرج منها إلى مقترحات قابلة للتطبيق.

الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي الحوار الوطنى التنمية الشاملة الدكتور عبد الفتاح الجبالي الزراعة والأمن الغذائي

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