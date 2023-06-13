الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمود سامي: الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا في ملف الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية

محمود سامي
محمود سامي

قال الدكتور محمود سامي  المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إن محور الاستثمارات العامة من المحاور المهمة الذي بذلت الدولة فيه مجهود كبير حيث إن الدولة قامت بضخ الكثير من الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية.

ولفت، خلال جلسة الحوار الوطني في لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، إلى أن الحكومة عقدت العديد من المؤتمرات الاقتصادية المهمة خلال الفترة الماضية  بحيث يحوز الاستثمار الخاص على أغلبية الاستثمار الكلي.

ونوه بأنه سيتم التركيز في الجلسة على دور الصندوق السيادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

الدكتور محمود سامي الصندوق السيادى أولويات الاستثمار أولويات الاستثمارات دكتور محمود سامي سياسة ملكية الدولة

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