الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صندوق التطوير الحضري: الدولة قضت تماما على المناطق غير الآمنة

جريدة الدستور

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، إنه كان هناك تكليف رئاسي مباشر عام 2016 بالقضاء على العشوائيات الغير آمنة خلال 2021، ووضع نظرة وخطة مستقبلية لما سيتم بعد ذلك. 

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تغيير اسم الصندوق من صندوق تطوير العشوائيات لصندوق التطوير الحضري لمواكبة الخطة الموضوعة، لافتًا إلى أننا لدينا 357 منطقة غير آمنة كان يقيم بها أكثر من 1.5 مليون مواطن كانوا معرضين للخطر والوفاة المفاجئ، مشددًا على أن مصر نجحت في القضاء تمامًا على المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة لتوفير السكن الكريم لـ 1.2 مليون مواطن.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التطوير الحضري، أنه هناك بعض المناطق العشوائية الغير مخططة والتي بها قبح عمراني ولكنها آمنة وتنطبق عليها شروط الأمان ونستهدف القضاء عليها خلال السنوات المقبلة.

الدولة المصرية 2 مليون مواطن القضاء علي العشوائيات المناطق غير الآمنة خالد صديق

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