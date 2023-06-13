الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الشرطة البريطانية اعتقلت شخصا وتتعامل مع 3 حوادث متزامنة في نوتنجهام

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، باعتقال الشرطة البريطانية لشخص يبلغ 31 عاما، بعد العثور على 3 قتلى بمدينة نوتنجهام وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة البريطانية، إن التحقيقات في حادث نوتنجهام لا تزال في مراحلها الأولى، مؤكدين أنهم يتعاملون مع 3 حوادث أمنية متزامنة في نوتنجهام.

وفي وقت سابق أعلنت وسائل الإعلام البريطانية، أنه تم إغلاق 6 طرق رئيسية في مدينة نوتنجهام على خلفية التعامل مع حادث "خطير"، فيما تم تعليق كافة خدمات الترام في مدينة نوتنجهام على خلفية الحادث، مؤكدين أن هناك استنفارا أمنيا في وسط نوتنجهام يرقى إلى مستوى التعامل مع حادث "إرهابي".

وأشارت الشرطة البريطانية، أن طواقم الإسعاف والإطفاء تتواجد مع عناصر الشرطة في موقع حادث شبكة الترام في نوتنجهام، مع سماع أصوات طلقات نارية خلال عملية للشرطة وسط نوتنجهام.

فيما وجهت هيئة النقل العام في نوتنجهام، السكان بإيجاد طرق بديلة للتنقل لحين انتهاء تحقيقات الشرطة بحادث شبكة الترام.

الشرطة البريطانية بريطانيا حوادث أمنية نوتنجهام مدينة نوتنجهام

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