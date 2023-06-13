83 ألف مخالفة بمحاور وطرق المحافظات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 83667 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 21814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 215 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 دراجات نارية مخالفة، 23 مخالفة موقف عشوائي، 14 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل إدارة المرور حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.