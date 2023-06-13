المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار في الشابو بدائرة مركز أخميم بسوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.