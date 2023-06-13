ضبط عاطل بحوزته 60 كيلو حشيش بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من المزرعة محل عمله والكائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 60 كيلو جرامًا- هاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والاتجار فيها.