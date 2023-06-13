الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء العراق يعرب عن تقديره لدور الأزهر فى نشر قيم السلام

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أعرب محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف من جهودٍ كبيرة لنشر علوم الدين الإسلامي وتعزيز قيم السلام والأخوة والتعايش.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس وزراء العراق.

وتنطلق، بعد قليل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيسى وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي الأزهر شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة العليا المصرية-العراقية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يستقبل وزير العمل بجنيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف