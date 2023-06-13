رئيس وزراء العراق يعرب عن تقديره لدور الأزهر فى نشر قيم السلام

أعرب محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، عن تقديره لما يقوم به الأزهر الشريف من جهودٍ كبيرة لنشر علوم الدين الإسلامي وتعزيز قيم السلام والأخوة والتعايش.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس وزراء العراق.

وتنطلق، بعد قليل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيسى وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.