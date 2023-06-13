الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز يشكر "المتحدة" على "الشاهد": توثق الروايات من صناعها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديمها برنامج "الشاهد" الذي يوثق شهادات لأحداث ثورة 30 يونيو، بحيث يتم الحصول على الرواية من صناعها الحقيقيين، حيث إن معظمهم متجرد ويتحدث عن طبيعة ما حدث ويدلي بشهادات واقعية عن الأحداث.

وأضاف "الباز"، خلال حوار له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة المتحدة كـ كيان إعلامي وفرت كل الدعم للبرنامج، موجهًا الشكر لرئيس قطاع الأخبار بالمجموعة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

وأكد الدكتور محمد الباز ترحيب جميع ضيوف البرنامج بالفكرة، ولم يعتذر أحد عن البرنامج، بل كان الجميع متحمسين جداً لها. 

ويقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتضمن توثيقًا لأحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدة على كل تفاصيلها وأحداثها.

30 يونيو الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور أحمد الطاهري القناة الأولى المصرية المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الشاهد ثورة 30 يونيو

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