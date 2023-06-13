الإمام الأكبر: مستعدون لتقديم أوجه الدعم اللازم للعراق

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يولي طلاب العراق عناية واهتمامًا خاصًا، مبديًا استعداد الأزهر لتقديم أوجه الدعم اللازم للعراق من خلال تعزيز التعاون العلمي والدعوي وتبادل الأساتذة والباحثين.

وتنطلق، بعد قليل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيسى وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، في عدة مجالات.