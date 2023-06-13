الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإمام الأكبر: مستعدون لتقديم أوجه الدعم اللازم للعراق

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف يولي طلاب العراق عناية واهتمامًا خاصًا، مبديًا استعداد الأزهر لتقديم أوجه الدعم اللازم للعراق من خلال تعزيز التعاون العلمي والدعوي وتبادل الأساتذة والباحثين.

وتنطلق، بعد قليل، اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المصرية- العراقية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شياع السوداني، رئيسى وزراء مصر والعراق، فيما يأتي ذلك بحضور الوزراء من الجانبين.

ومن المقرر توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، في عدة مجالات.

مدبولي مصر والعراق رئيسا وزراء مصر والعراق مدبولي والسوداني الدورة الثانية للجنة العليا المصرية-العراقية اللجنة العليا المصرية-العراقية اللجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة مصر العراق فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق

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