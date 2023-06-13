الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

وزعت جمعية الأورمان تحت رعاية ودعم من مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان 1600 كيلو لحوم على 800 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى الطوناب والرديسية والبحيرة والحمام ونجع الحوش مركز إدفو، وقريتي فارس والحجندية مركز كوم أمبو في محافظة أسوان، تنفيذً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن توزيع اللحوم جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع مراكز وقرى محافظة أسوان.

وأشاد بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشاد "شعبان" بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.