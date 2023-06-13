المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بالشروع فى قتل سائق توك توك بالقليوبية

قضت محكمة النقض، اليوم، بقبول طعن 4 متهمين على حبسهم، وتعديل الحكم على سجنهم 15 سنة، ومعاقبة الفتاة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لشروعهم في قتل سائق توك توك بالقليوبية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم في شهر مايو 2020 بدائرة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "باسم. ا" عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وسلاحا أبيض- "سكينا"، وما إن ظفروا به حتى تعدوا عليه بالضرب وشرعوا في قتله.