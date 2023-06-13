الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الرئيس السيسى قدم دعمًا غير مسبوق للصناعة المحلية خلال 9 سنوات

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

قال النائب شحاتة أبوزيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية هيأت المناخ بشكل جيد، على مدار الـ9 سنوات التي تولى فيها الرئيس السيسي الحكم، لنهوض القطاع الصناعي مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لولا التحديات التي واجهت مصر داخليا وخارجيا، خاصة المتعلقة بفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكانت هناك نتائج أفضل على مستوى القطاع.

وأضاف أبوزيد، في تصريحات له، أن القطاع الصناعي شهد طفرة كبيرة، حيث كانت الـ9 سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شاهدة على افتتاح العديد من المصانع والمشروعات التي تعزز النهوض بالقطاع وتدعم الصناعة المصرية، وذلك من أجل تحقيق هدف مصر في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأشار النائب شحاتة أبوزيد إلى أنه في هذا الصدد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرة الوطنية لدعم الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تعمل على تشجيع توطين الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن تلك المبادرة قاطرة لنهوض القطاع الصناعي وتشجيع المنتج المحلي.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان له نصيب كبير في دعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن هذا كله انعكس على معدلات النمو التي ارتفعت لمستويات قياسية، قبل أن تتراجع بسبب ظروف خارجية.

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