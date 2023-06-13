تقلبات جوية بمدن البحر الأحمر.. وتحذيرات شديدة للمواطنين

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تعرض مدن المحافظة لحالة من التقلبات الجوية.

وقالت المحافظة في بيانٍ لها، إنه في ضوء التحذير الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتعرض محافظة البحر الأحمر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية، كذلك احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات.

وحذّرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين، من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.