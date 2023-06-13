"إرادة جيل": قرار السيسى بنقل مقابر السيدة نفيسة "تاريخى"

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، مؤكداً أنه قرار تاريخى يعكس اهتمام الدولة المصرية بالقيمة التراثية للقاهرة القديمة، وتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى وإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر.

وقال النائب تيسير مطر، في بيان له اليوم، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لدراسة موقف مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي بمثابة خطوة ممتازة تؤكد حرص الدولة على التراث وتقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وهو الأمر الذي يأتي لتطوير المناطق العشوائية وتحويل المناطق بمشهد حضاري بديلا عن العشوائيات المنتشرة في هذه الأماكن بسبب المساحات الشاسعة التي لم تخضع للتطوير لفترات طويلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة.

كما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر، على أن يتم إنشاؤها بموقع مناسب، وأن تتضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة فى المقابر الحالية بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعى، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.