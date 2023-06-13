"تعليم الإسماعيلية": لجان الثانوية فتحت فى مواعيدها دون تأخير

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة فتحت أبوابها في موعدها وتسلم الطلاب أوراق الامتحانات في موعدها دون أي تأخير.

وأوضح أنه أصدر تعليمات بتسهيل عملية تفتيش الطلاب لإزالة التوتر والخوف عنهم، مع استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن وجود هواتف محمولة.

وأشار إلى أن عملية تفتيش الطلاب تتم بسهولة ويسر، وجميع الطلاب دخلوا اللجان قبل انطلاق الامتحان وتسلموا أوراق الامتحان في المواعيد المحددة.

وأكد ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح.