الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عمال النظافة في الثانوية العامة.. جهد مضاعف لمساعدة الطلاب (صور)

أحد عمال النظافة
أحد عمال النظافة في منطقة الدقي

في أيام امتحانات الثانوية العامة يبرز دور عمال النظافة الذين ينتشرون في محيط المدارس لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وأولياء الأمور. 

يقول شعبان محمد، عامل نظافة في الدقي، لـ"الدستور"، إنه في أيام امتحانات الثانوية العامة يتضاعف المجهود من أجل تهيئة الظروف والجو للطلبة والمساعدة على حصولهم على أفضل تركيز.

"بنتي بتمتحن النهاردة معاهم".. هكذا علق سيد عبد الحميد، أحد عمال النظافة. وقال إن لديه ابنة في مرحلة الثانوية العامة، ويرى أن دور عمال النظافة مهم في منظومة الامتحانات.

وأضاف عبد الحميد لـ"الدستور" أن المختلف في أيام الثانوية العامة، هو شدة العمل، وبذل الكثير من الجهد بسبب تناثر الأوراق والخاصة بالمواد التعليمية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الثلاثاء، امتحان الدور الأول في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ضمن المواد خارج المجموع، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

مارثون أمتحانات الثانوية العامة طلاب الشعبة الأدبية امتحان الاقتصاد والإحصاء مرحلة حاسمة في حياة الطلاب مستقبلهم وتؤهلهم للالتحاق بالجامعات امتحانات الثانوية العامة عمال النظافة في تهيئة الجو المناسب تهيئة الجو المناسب للطلاب التأكد من دخول الطلاب

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